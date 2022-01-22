İzmir’e huzur geldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu madde kaçakçılığı, organize suçlar, kaçakçılık, mali ve siber suçlar, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri hakkında bilgi almak için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bilgilendirmelerin ardından değerlendirmede bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, "Bugün yaptığımız toplantının esas odağı narkotik. İzmir'in tespit ettiğimiz temel sıkıntılarından birisi maalesef uyuşturucu" diye konuştu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'de tek seferde en çok yakalanan miktarların elde edildiğine dikkati çeken Köşger, "Bu aynı zamanda İzmir'in uyuşturucu tacirlerinin hedefi olduğunu gösteriyor. Türkiye'de sadece İzmir'de uygulanan Narko Alan Projesi ile bütün birimler eşgüdüm içinde sahada belli alanları baskılamaya çalışıyorlar. Uyuşturucuyla ilgili mücadelenin esası, gençlerimizi buna bulaştırmamak. Bulaştıktan sonra veya bağımlı hale geldikten sonra 10 gençten ancak 1'ini rehabilite edebiliyoruz. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemiz devam ediyor. İlimizde 921 metruk bina tespit edildi. Bunlardan 387 tanesi yıkıldı. 339 binanın girişi kapatıldı. 185 binayla da ilgili işlemler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULARDA %60'LIK ARTIŞ

Toplantıda İzmir'de yürütülen operasyonlar da açıklandı. Son 5 yılda 4 bin 944 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayının meydana geldiği belirtilerek, "Bu olaylara karışan 6 bin 692 şüpheli yakalanmış ve 571 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 55'lik artış, şüpheli sayısında yüzde 31'lik artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 60'lık artış sağlanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 5 yılda 3 bin 2 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana gelmiş, bu olaylara karışan 4 bin 284 şüpheli yakalanmıştır. 2021 yılında 923 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana gelmiş olup, bu olaylara karışan bin 322 şüpheli yakalanmıştır. 2021 yılında bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 67'lik artış, şüpheli sayısında yüzde 53'lük artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46'lık artış yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ORGANİZE SUÇ OPERASYONLARI

Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamındaki veriler paylaşılırken yapılan açıklamada ise, "Son 5 yılda 30 organize suç olayı meydana gelmiş, bu olaylarda 381 şüpheli yakalanmış ve 151 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyon sayısında 2,5 kat artış, şüpheli sayısında 4 kat artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise 3 kat artış sağlanmıştır. Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 yıl içerisinde bin 128 kaçakçılık ve mali suç olayı meydana gelmiş, bu olaylarda bin 888 şüpheli yakalanmış ve 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 2021 yılında 313 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 6 bin 393 yasadışı göçmen yakalanmıştır. Bu olaylara karışan 134 organizatör yakalanmış ve 46 organizatör adli makamlarca tutuklanmıştır. 2021 yılında bir önceki yıla göre yakalanan organizatör sayısında 2 kat artış, tutuklanan organizatör sayısında da 2 kat artış yaşanmıştır" denildi.

"AKM'NİN İSMİ DEĞİŞMEYECEK"

TOPLANTIDA hasar gören emniyet binasına ilişkin de açıklama yapan Vali Köşger, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bizim binayı boşalttıktan sonra kullandığımız bir yer. Biz boşalttıktan sonra emniyetin bina arayışı sürecinde bu bina gündeme geldi. Daha uygun bir bina bulduğumuz takdirde oraya taşımak niyetindeyiz ancak bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Orası bir kültür merkezidir. İsmi değişmeyecek. Şayet oraya taşınırsa faaliyetler devam edecek. Binada herhangi bir tadilat yapılmayacak" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYA AĞIR DARBE

VALİ Köşger, kentin temel sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu belirtti. Kentte gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi veren Köşger, 2021 yılında 25 bin 783 narkotik operasyonu düzenlendiğini belirterek, "30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1.575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır" dedi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

■ 6 ton 160 kilo gram kimyasal (asetil klorür hidrolik asit) ■ 324 kilo 302 gr. esrar-skank ■ 118 kilo 510 gr. metamfetamin ■ 77 kilo 213 gr. sentetik kannabonid (bonzai vb.) ■ 10 kilo 714 gr. kokain ■ 6 kilo 220 gr. eroin ■ 497 bin 541 adet sentetik ecza ■ 52 bin 885 adet ecstasy ■ 7 bin 253 adet captagon ■ 483 adet ruhsatsız tabanca ■ 181 adet uzun namlulu silah / ruhsatsız tüfek 9 bin 821 adet tabanca/tüfek fişeği

RİSKLİ YAPILAR YIKILIYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, il genelinde risk teşkil eden, 2015- 2016-2017 yıllarında tespiti yapılan ve 2018-2021 yılları içerisinde de devam eden çalışmalarda toplam 680 adet metruk bina tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 292 bina yıkıldı. 339 binanın giriş ve çıkışları kapatılırken, 45 bina ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

ERCAN AKGÜN