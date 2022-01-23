Kentsel dönüşümde rant hesapları

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON, altyapı çalışmalarının devam ettiği 4. etapta inşaatın başlaması için 7 Ocak'ta başkanlığını işadamı Şenol Aslanoğlu, 2. Başkanlığını işadamı Hüseyin Cengiz ve Başkan Yardımcılığını Serpil Oltulu'nun yürüttüğü "S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi" ile sözleşme imzaladı. Buna göre, Örnekköy dördüncü etap projesi, 54 bin 635 metrekare inşaat alanına sahip üç bloktan oluşuyor. Projede yükleniciye ait 202 adet konut ve 15 adet iş yeri mevcut iken, belediyeye ait 178 adet konut ve 12 adet iş yeri, yani toplam 407 bağımsız bölüm bulunuyor. İşin muhammen bedeli ise 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendi.

FİYATLARI GÖREN ŞOK OLUYOR

Ancak önceki gün lansmanı yapılan Yaka City projesinin internet sayfasına girenler gördükleri daire fiyatlarıyla şok yaşadı. Buna göre henüz tanıtım aşamasında olan projede 1+1 daireler 689 bin, 2+1 daireler 968 bin, 3+1 daireler ise 1 milyon 379 bin lira olarak belirlendi. Bu daireler için sırasıyla, 154, 214 ve 287 bin lira peşinat isteniyor ve yüklü ara ödemeler öngörülüyor. Bu tablo tepki çekerken Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bu bir kentsel değil ranstal dönüşüm projesi. Kentsel dönüşüm bahane, rant şahane. Belediye, kanundaki bir güzelliği kullanarak bu dönüşüm işini kendi şirketi İZBETON'a veriyor. İZBETON'nun bunu kendisi yapması veya bir taşerona yaptırması lazım. Ama o kalkıyor bir kooperatife veriyor. Kooperatif taşeron değil. Böylece proje ihalesiz birilerine verilmiş oluyor" dedi.

'VATANDAŞIN ARSASINA BİRİLERİ İNŞAAT YAPIP PARA KAZANACAK'

KOOPERATİFİN bu projede kimin malını kime verdiğini soran AK Partili Özgür Hızal, "Kimin arsasıyla kim para kazanacak? Burada vatandaştan alınan arsanın üzerine birileri inşaat yapıp para kazanacak. Bu doğru değil. İZBETON ile kooperatif arasındaki sözleşmeye ulaşmaya çalışıyorum ama vermiyorlar. Kentsel dönüşüm olarak İzmirliye sunulan bir projede daha tanıtım aşamasında 1.3 milyon lirayı geçen bir daire fiyatının ortaya çıkması bir skandaldır" diye konuştu.

'KOOPERATİFTE KAR OLMAZ'

YENİ Asır'ın görüştüğü Kooperatif Başkanı Aslanoğlu ise, "Bu projede arsalarını veren hak sahiplerine daireleri verilecek. Projenin bize kalan bölümü ise yaklaşık yüzde 53 civarında. O fiyatlar da satış fiyatı değil, yaklaşık maliyet öngörüsü. İnşaat maliyetleri çok yükselmiş durumda. Eğer girdi maliyetleri düşerse daha ucuz olur. Biz burada kooperatife üye alacağız. Bu bir kooperatiftir kooperatiflerde kar diye bir şey olmaz" diye konuştu. İZBETON yetkilileri ise, "Yüklenici burada kendi payına düşen bölüm için bu parayı istiyor. Arsası alınan hak sahiplerine de burada kat karşılığı olarak payları verilecek" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ