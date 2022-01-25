İZBAN’da ‘kart bas’ dayağı

İzmir Banliyö Treni'ne (İZBAN) Alsancak İstasyonu'ndaki turnikelerden ulaşım kartını basmadan geçmeye çalıştığı iddia edilen bir genç ile İZBAN güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri 'Kart basmadın' dedikleri genci tekme tokat dışarı attı. İddiaya göre; kimliği belli olmayan iki gençten biri turnikelerden İzmirim Kart'ını basmadan geçti.

Güvenlik görevlileri de turnikelerden atlayarak geçen gence 'Kart basmadın. Kartını bas öyle geç' diyerek uyardı. Ulaşım kartını basmadığı için istasyondan çıkartılmak istenen ve küfür ettiği öne sürülen genç ile İZBAN güvenlik görevlileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri tarafından tekme tokat dışarı atılan ve yere düştükten sonra kalkıp kaçan gencin polise gidip şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra vatandaşlar İZBAN'ın güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

■ Bacoman: "Güvenliğin görevi kart basmayanı dövmek midir?" ■ İbrahim: "Daha önce, güvenlik görevlisi kadının, Alsancak İzban gişelerde çocuklu bir kadına sarfettiği çirkin sözlerine şahit oldum. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin" ■ Deniz Tekin: "O kart kayıtlarını acil incelesinler çocuk şikayetçi olsun bunlar da hapse girsin. Çok ayıp yazık vallahi" ■ Kerem Polat: "Ne olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz"

■ METİN BURMALI