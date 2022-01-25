İzmir’e ihanet

İzmir'de İEKKK ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi başkanlıklarını yürüten Sıtkı Şükürer, "İzmir'e en büyük ihanet mübadeleyle gelenlerdir. Bu kente mütemadiyen ihanet ediyorlar" sözleriyle kentin her kesiminden büyük tepki çekti. Şükürer'in skandal ifadelerine ilk tepki AK Parti'den geldi.

"TUNÇ SOYER'İN AKIL HOCASI"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şükürer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Akıl hocası' olarak tanımladı. Kaya, "Bu sözleri aristokrat özentili bu şahsa misli ile iade ediyorum" dedi. İEKKK üyelerini gerekli işlemi yapmaları konusunda da uyaran Kaya, "Bu şahsın 'lordlar meclisi' olarak tanımladığı İEKKK'nın üyeleri gereğini yapmalıdır. İzmir, seçkincilere ve vesayet heveslilerine asla geçit vermemiştir, vermeyecektir. Bu örnekle CHP'li Soyer'in İzmir'e ve demokrasiye bakışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "CHP'li Tunç Soyer'in İzmir'in ekonomi ve kalkınmasını emanet ettiği akıl hocası Sıtkı Şükürer, Karşıyakalı hemşerilerimizden başlamış, Balkan Göçmenleri'nden devam ederek ağır hakaretler savurmuştur. Şehrin aydınlık yüzü mübadilleri, Karşıyakalıları ve Anadolu'nun dört yanından gelmiş insanımızı bu şehrin 'zararlısı' ilan eden bu seçkinci zata söylenebilecek çok şey var! Ancak en doğru ve en hak ettiği karşılığı İzmirliler verecektir. Soyer'in danıştığı akıl buysa; demokrasi anlayışı, İzmir sevgisi de tartışma götürmeyecek biçimde yerlerde demektir" dedi.

'100 YILLIK GEÇMİŞE HAKARET'

40 yıldır İzmir'de olduğunu, çocuklarının ve torunlarının İzmir'de doğduğunu dile getiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Şükürer'i eleştirdi. "Biz bu kentin insanlarıyız" diyen Şahin, "İzmir birilerinin babasının malı mı? Sözleri talihsiz. Haddini aşmış. Kabul edilemez. 100 yıllık geçmişe hakaret. Türk milletinin fertlerini ayırt etmek mümkün değildir. Büyükşehir Belediye Başkanı gereğini yapmalı" diye konuştu. Şükürer'e CHP'den ve İzmirli kanaat önderlerinden de çok sayıda tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "Haddini aşmış bir mesajdır bu. Hoş değil, geri alması gerekir" derken, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da, "Haddinizi bilin Sayın Şükürer! Bütün hemşerilerimiz tertemiz geçmişleri ve kimlikleriyle onurumuzdur!" açıklamasını yaptı.

'AKIL TUTULMASIDIR'

ULUSLARARASI Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu, Şükürer'in açıklamalarını "Çok kadersiz" olarak değerlendirdi. Kazançoğlu, "Bu açıklamayı anlamak mümkün değil. Eğer mübadeleyle İzmir'e gelenler olmasaydı, bu şehir gelişmezdi" dedi. Küçük Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik ise, Şükürer'in muhacirlerin yanı sıra Karşıyaka ve tenis sporu ilgilenenlere de hakaretler ettiğine dikkat çekti. Sarıgedik, "Tenis camiası Şükürer'in sözlerini büyük bir üzüntüyle karşılamıştır. Hele hele bünyesinde Türkiye'nin birçok şehrinden çok çok daha fazla kültür sanat kurum ve kuruluşu ile sanatçı barındıran, akademisyenlere, yazarlara, iyi eğitimli insanlara ev sahipliği yapan Karşıyaka'yı küçük görmek akıl tutulmasıdır" diye konuştu.

İŞTE ŞÜKÜRER'İN VERDİĞİ RÖPORTAJDA KULLANDIĞI SKANDAL İFADELER

İZGAZETE yazarı Gönül Soyoğul'un sorularını yanıtlayan Sıtkı Şükürer, İzmir ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bu kentin mübadeleyle gelen insanları, daha sonra İç Anadolu'dan gelen insanları, daha sonra Doğu ve Güneydoğu'dan gelen insanları, daha sonra başka yerlerden gelen insanlar... Her gelen bir daha istisna. En büyük ihanet mübadeleyle gelenlerdir. Bu kente sürekli mütemadiyen ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük lağım çukurunu ben yaratmadım. Bu kentin sonradan gelen bu insanları yarattı. Dünyanın en güzel tarihsel dokusunu yok edip de Çin Seddi gibi Laz müteahhit kalitesiyle sekiz katlı Çin setlerini bir başkası yapmadı, İzmirli yaptı" açıklamasını yaptı. Gelen tepkilerin ardından bir özür mesajı yayınlayan Şükürer, "Röportaj esas itibariyle İzmir'imize mübadele sonrası ilk yerleşen kuşaklara yönelik - ki üç kuşak bir İzmirliyim - bir 'özeleştiri' amacını taşımaktadır" sözleriyle kendisini savundu.

METİN BURMALI