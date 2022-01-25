Müebbet aldı ama yine de konuşmuyor

İZMİR Konak'ta çekyatta battaniyeye sarılı cansız bedeni bulunan Gülümser Bulut'un (66) katil zanlısı olduğu iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki Yunus Kahraman, son olarak birlikte görüldüğü kayıp Özlem Akusta'nun yerini söylememekte direniyor. Ailenin avukatı Mehmet Kozan "Tüm deliller kaybolan Özlem Akusta'nın katili olarak Yunus Kahraman'ı işaret ediyor. Müebbet aldı af şansı yok, ama söylememekte diretiyor. Baz kayıtları ve HTS kayıtlarından talihsiz kadının cesedini bulacağız" diye konuştu. Yapılan araştırmada Kahraman'ın Akusta ile Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştuğu, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittiği ortaya çıkmış ve ayrıca kayıp olan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını incelenmişti.

KAZI YAPILACAK

PARA çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edilmiş ve Akusta dosyası, Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirilmişti. Öte yandan kayıp Özlem Akusta'nın cesedinin gömülü olma ihtimaline karşı Karaburun, Mordoğan ve Gülbahçe bölgelerinde tespit edilen bazı yerlerde aramalar yapılmış ve bir iz bulunamamıştı. Şimdi avukat Mehmet Kozan'ın başvurusu ile yine aynı bölgelerde HTS kayıtları ve baz istasyonu kayıtları çerçevesinde uzman arama kurtarma köpekleri ile ceset arama çalışması yapılacağı öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL