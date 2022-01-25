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Haberler İzmir Şükran Hanım'ın torpili Rakı masasından / Kulağıma Gelenler

Şükran Hanım'ın torpili Rakı masasından / Kulağıma Gelenler

25.1.2022

Şükran Hanım’ın torpili Rakı masasından / Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taze genel sekreter yardımcısı Şükran Nurlu, CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı olan iş adamı İnanç Nurlu'nun eşi çıktı. İnanç Nurlu'nun da Başkan Tunç Soyer'in ekibinden Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Özuslu ve Sıtkı Şükürer ile aralarından su sızmıyor.

Bana gönderilen fotoğraflara göre rakı masalarında çokça zaman geçiriyorlar. Anlaşılan Şükran Hanım'ın atamasında bunun etkisi olmuş. Bu arada gelen bir ihbarda "İnanç Nurlu'nun şirketi, belediyenin Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ile iş yapıyor" denildi. Bunu Şube Müdürü Gülben Özsoy'a sordum. "Açıklama yapmak istemiyorum" dedi. İnanç Nurlu ise iddiayı reddetti