AK Partili Atan, Ası’ya açtığı davayı kazandı

İZMİR'İN Foça Belediyesi Denetim Komisyonu'nda yaşanan "Kadın meclis üyesine hakaret" davası sonuçlandı. Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası'ya, AK Parti Meclis Üyesi Sinem Atan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza verildi. Ası'nın 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına; gelecekte üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak verilen ceza 1/6 oranında indirilerek 304 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

MAAŞINDA KESİNTİ YAPILACAK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından süreci araştırması için görevlendirilen müfettiş Sami Can Karhan'ın ise İsmail Ası'nın kademe ilerlemesinin durdurulmasına, maaşından 1/3 oranında kesinti yapılmasına karar verdiği öğrenildi.

HAKARET EDİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

FOÇA Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu'nun geçtiğimiz yıl yapılan toplantısında, AK Partili meclis üyesi Sinem Atan, belediyenin yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü İsmail Ası'ya sorular yöneltip, yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine sinirlenen Ası'nın, Atan'a hakaret ederek, üzerine yürüdüğü iddia edilmişti. Atan, yarıda kalan toplantının ardından Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunmuştu.