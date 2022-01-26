Kar her yere yağdı, İzmir’e neden yağmadı? Meteoroloji cevapladı!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, son günlerde etkisini iyice gösterdi. Özellikle İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilendi. Ünlü tatil beldeleri olan Muğla ve Bodrum'da bile etkili olan kar yağışı, 29 yıl sonra Antalya'yı da etkisi altına aldı. Türkiye'nin neredeyse her şehrinde etkili olan kar yağışı, bu hafta yalnızca İzmir merkezinde görülmedi. İzmirli vatandaşlar kar görmek için kent merkezine bir hayli uzak olan; Ödemiş, Bozdağ, Tire, Bayındır gibi ilçeler ile Bozdağ ve Spil Dağı'na gitti.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: İZMİR'İ ANLATAN O KARİKATÜR ÇOK PAYLAŞILDI

Öte yandan tüm Türkiye'de etkili olan; ancak İzmir'de görülmeyen kar yağışı, sosyal medyada da gündem oldu. 'Kar soğuğunu İzmirli çekiyor, sefasını diğer iller yaşıyor' diyen vatandaşlar, İzmirli karikatürist Alper Bulut'un konu ile ilgili karikatürünü paylaştı.





Türkiye haritası üzerinde tüm şehirlerde kar topu oynayarak eğlenen; ancak İzmir'de üşüyen vatandaşı gösteren karikatür çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.





PEKİ İZMİR'E KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU

İzmir'de önümüzdeki günlerde kar yağışı ihtimali olup olmadığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının beklenmediğinin altını çizdi. Cumartesi günü İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olabileceğini söyleyen yetkililer, İzmir merkezinde soğuk havanın etkili olacağını; ancak yağışlı hava kütlesi bulunmadığı için kar yağışının beklenmediğini bildirdi.





HER YERE YAĞDI, İZMİR'E NEDEN YAĞMADI?

Türkiye'nin en ılıman iklimlerine sahip Güney Ege ve Akdeniz illerinde dahi görülen kar yağışının İzmir'de neden görülmediği ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Soğuk havayla birlikte gelen yağışlı hava kütlesi önce Marmara, ardından Ege Denizine ve sonrasında da bir dönüş yaparak Muğla ve Antalya'ya uğradı. İzmir üzerinde, yağışa dönüşebilecek kütle olmadığı için herhangi bir kar yağışı gerçekleşmiyor. Nemli hava kütlesi Ege Denizi üzerinden geçerek Muğla ve Antalya'ya doğru yöneldiği için bize değil o illere kar yağışı getirdi. Bu nedenle İzmir'e kar yağmadı" açıklamasında bulundu.

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