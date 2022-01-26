İzmir’de fırtına denizi taşırdı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle denizde taşkınlar meydana geldi. Mteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevresi için fırtına uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından İzmir'de beklenen fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda denizde taşkınlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle metrelerce dalga boyu oluşurken, sahilde bulunan yürüyüş yolu ise sular altında kaldı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerinin geçici süreliğine iptal edildiği duyurulmuştu. İzmir'de, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken bir iş yerinin tentesi uçarak, elektrik direğine zarar verdi. Hasarın meydana geldiği olayda direğe takılan tente, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.