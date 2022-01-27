Bayraklı ilçesi Soğukkuyu semtindeki 'Datacar' isimli otomotiv alım, satım, danışmanlık şirketinde Çiftlik Bank'ı aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Otomotiv danışmanlık şirketi sahibi Hacer Akyüz ile şirket müdürü İbrahim Bilge, iddiaya göre ikinci el otomobillerini tanınmış bir internet sitesi üzerinden satmak isteyen ya da uygun fiyata araç almak isteyen mağdurlara ulaşıp, yüksek kar vaat ederek paralarını topladı.

İki yıl boyunca ikinci el otomobil alım satımlarından yaptıkları karı katılımcılarla paylaşarak güvenlerini kazandığı öne sürülen Akyüz ile Bilge, 19 Ocak'ta cep telefonlarını da kapatarak sırra kadem bastı. İki şüphelinin yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirtilirken, dolandırılanlar arasında polis, işadamı, oto galerici ve emekli bankacının da olduğu ortaya çıktı. Onlarca mağdurun 'Dolandırıldığımız duyulursa rezil oluruz' diye henüz başvuruda bulunmadıkları öne sürülürken, binlerce lira kaybeden 8 mağdurun Gümüşpala Polis Merkezi'ne giderek 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan iki şüpheli hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCE GÜVEN VERDİLER

İşadamı E.A, "Ellerinde 'İcradan satılık uygun araç' olduğunu söylediler. Zaman içerisinde 1 milyon 395 bin lirayı bu şahıslara teslim ettim. Tüm işlerde işletme sahibi olarak Hacer Akyüz aktif rol alsa da finans kısmında parayı toplayan İbrahim Bilge'dir" dedi. Müteahhit H.H, "2019 yılında internet sitesine koyduğum aracımla ilgilendiklerinde tanıştım. Zaman içerisinde aramızda güven oluşunca elden 500 bin lira para vererek al sat yapmaya başladık. 2,5 yıl böyle devam etti. Meblağ 1 milyon 830 bin liraya kadar çıktı. Daha sonra ellerinde uygun araç olduğunu belirttiler. Toplam 2 milyon 300 bin lira paramı alıp ortadan kayboldular" diye konuştu.

Oto galerici T.A, "İbrahim Bilge ile araç alım satım işinde tanıştık. 6 aylık zamanda 10'a yakın alım satım yaptık ve sıkıntı yaşamadık. Ellerinde hesaplı araçlar olduğunu söyleyen Hacer Akyüz'ün hesabına 330 bin lira gönderdim. Şüpheliler ortadan kaybolunca ruhsat sahibi M.E. bizden aracı geri aldı" dedi. Polis memuru S.Ş, "Satılık aracımla ilgilendiklerini söyleyip, beni şirkete davet ettiler. Zaman içerisinde sık sık görüşmeye başladık. Bir gün ellerinde uygun fiyatlı, güzel bir araç olduğunu belirterek 160 bin lira ön ödeme yapmamı istediler. İbrahim Bilge bana, 'Araç sahibinin işi olduğu için devrini 1 gün sonra yapacağız' dedi. Sonra M.E. aracın kendisine ait olduğunu belirtip, aracını alıp gitti" ifadelerini kullandı.

RUHSAT SAHİPLERİ AYNI

MAĞDURLAR ayrıca dolandırıcılık olayından sonra iki kişinin kendilerine Hacer Akyüz ile İbrahim Bilge'yi bulabileceklerini belirterek, para istediğini ve kendilerinin ikinci kez dolandırılmak istendiğini de iddia etti. Mağdurlar 'Satılık' diye konulan ve olayda mağdur olduğunu iddia eden M.E.'nin ruhsat sahibi olarak tüm araçlarda isminin bulunmasına da şaşırdıklarını ifade etti.

Farklı yöntemler kullandılar



ŞÜPHELİLERİN dolandırıcılık yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi. İcra dairelerinde birçok tanıdığı avukat olduğunu söyleyen İbrahim Bilge'nin 'İcra Avukatı' diye numarası kaydettiği ikinci cep telefonundan, birinci cep telefonuna gönderdiği mesajların fotoğraflarını mağdurlara göstererek herkese aracın alımı için verdiği para oranında kar payı dağıtmayı vaat ettiği öne sürüldü.

BAŞKA yöntemde; Bilge'nin internet sitesi üzerinden araçlarını satmak isteyenleri yüksek kar vaadi ile ikna edip araçlarını kendi şirket otoparkında sergilediği, sonrasında iki yıl boyunca güvenini kazandığı, banka hesaplarına para gönderttiği kaydedildi.

BİR diğer yöntemde ise şüphelilerin çevre illerdeki tanıdık galericilerden araç topladığı, fotoğraflarını çekip, 'Adam acil paraya sıkışık. 100 bin liralık aracı 80 bine alırız' diyerek katılımcılara para gönderttiği ifade edildi.

■ METİN BURMALI