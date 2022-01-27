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Haberler İzmir Şebnem’in sır ölümüyle ilgili ilk duruşma yarın

Şebnem’in sır ölümüyle ilgili ilk duruşma yarın

27.1.2022

Şebnem’in sır ölümüyle ilgili ilk duruşma yarın
İstanbul'da ölen İzmirli hemşire Şebnem Köker'in (29) şüpheli ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yarın. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Köker'in erkek arkadaşı T.B'nin (33) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenirken, genç kadının son görüntülerinde dakikalarca erkek arkadaşı ile otel önünde konuştukları dikkat çekti. İzmir'de özel bir hastanede hemşire olan Şebnem, hastanede 24 saat nöbetten sonra 4 Haziran 2021 günü İzmir'den İstanbul'a gitmiş, burada erkek arkadaşı T.B. ile Kadıköy'de bir pansiyonda kalırken, 6 Haziran gecesi pansiyonun odasından demir korkuluklar üzerine düşerek hayatını kaybetmişti.