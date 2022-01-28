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Haberler İzmir Göçmen kaçakçısını kaşındaki iz yakalattı

Göçmen kaçakçısını kaşındaki iz yakalattı

28.1.2022

Göçmen kaçakçısını kaşındaki iz yakalattı
YÜZÜNÜ poşuyla kapatarak yabancı bir televizyon kanalında röportaj veren Suriyeli göçmen kaçakçısı ile 2 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan bot ve malzemeler ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, röportaj yapılan yerin Bornova Gürpınar'da bir depo olduğunu tespit etti. Polis, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini 'Ebu Casım' olarak tanıtan Suriyeli Abdülhalik A'yı (37) Konak Basmane'de yakaladı. Şüphelinin röportajdaki Abdülhalik A. olduğu, kaşındaki yara izinden anlaşıldı.