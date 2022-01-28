Yeni Asır Gazetesi’nin gecesinde YİİT’lere ödül yağdı

Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni'nde sektöründe başarılı iş insanları, şirket ve kuruluşları ödüllendirdi.

Gecere, Uçak Kardeşler, 'Yaş, Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Ödülü'nün sahibi oldu. Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin en köklü gazetesi olan Yeni Asır'dan ödül olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, " Bizi ödüle layık gören Yeni Asır'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazlı Doğal Kaynak Suyu, 'İçecek Sektörü Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Nazlı Doğal Kaynak Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuğrul, "Sağlıklı suyu en ekonomik biçimde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tamamlanan yatırımlarımızla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Markamızın aldığı her ödül bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde yer alan 29 Mayıs Okulları, 'Eğitim Sektörü Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. 29 Mayıs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bahri Kahya, "Eğitim çok değerli bir şey. Bornova Kolejimiz 28 yıl hizmet vermiş. Buradan mezun olan binlerce öğrenci olmuş. Şimdi öğretmen, devlet adamı, mühendis oldu. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin çocukları burada okuyor. Bornova başarı geleneğini devam edeceğiz. Türkiye'de 96 tane öğrencinin tam yaptığı sınavlarda sanıyorum ki bizim okulumuzdan da 2 tane bulunuyor. LYS sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birinci oldular. Anaokulu, ilkokul, lise, İstanbul'da üniversitemiz var. Bu eğitimi verirken, elbette çocuklarımızı geleceğe hazırlanmak gibi bir görevimizi var. Velilerimizden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Eğitim konusunda iyi bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Markamıza ödül takdir eden Yeni Asır'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ise, 'Hayvancılık Sektörü Katma Değer Ödülü'nün sahibi oldu. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Erman Haran, "Hayvancılık sektörünü bölgemizde ve ülkemizde büyütme hedefiyle bünyemizde yem üretiyoruz. Yetiştiricilerimize hem kaliteli hem de uygun fiyatlı yemi bizzat ulaştıracağız. Ayrıca kendi süt markamızı üretme konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Sektöre kattığımız değerin ödüllendirilmesi bizim için büyük gurur kaynağı. Herkese teşekkür ederim" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ SESİ

Star Yağcılar, 'Treyler ve Araçüstü Ekipmanları Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Star Yağcılar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yağcı, "İzmir Kemalpaşa'da yeni bir fabrikamız için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 15 bin metrekare bir alanda yer alan fabrikamız şubat ayının sonunda hizmete girecek. Aynı zamanda teknoloji makineleri yatırımlarımız da var. Hız kesmeden sektöre değer katmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza ödül layık gören Yeni Asır'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası, 'İnovasyon Katma Değer Ödülü'nün sahibi oldu. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin sesi olan Yeni Asır'dan ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kurum ve kuruluşların en başarılı olanlarının ödüllendirilmesi onure edilmesi çok güzel. Bu anlamlı akşamda bizi de ödüle uygun gören Yani Asır'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Buharkent Belediyesi, 'Bölgesine Sağladığı Değer ve Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İlçemize organize sanayi bölgesi kazandırdık. Aydın'ın en küçük ilçesi olmamıza rağmen ilçemize çok önemli yatırımlar yapılmasını sağladık. Bunu değerlendiren ve ödüle layık gören Yeni Asır'a teşekkür ediyoruz" dedi.

METİN BURMALI/ERCAN AKGÜN/MERT ALPDÜNDAR/NİDA ALADAĞ