Fatma nine yanarak ölmüştü! Huzurevi görevlileri hakim karşısına çıktı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yaşlı bakım evinde kalan Fatma Uraz (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uraz'ın kızının şikayeti üzerine 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan hasta bakıcı Tuğçe A. ile huzurevi sorumlusu Nesrin Ö'nün, yargılanmalarına başlandı.

KIZARIKLIĞI FARK ETTİLER

Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı olay, 16 Eylül 2018 tarihinde özel bir yaşlı bakım evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Uraz, Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi. Çalışanlar Uraz'a merhem sürerken, daha sonra kızarıkları fark eden yakınları Uraz'ı hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti.

6 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bunun üzerine Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A, suçlamaları reddetti. İki çalışan, Uraz'ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu. Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları sonucu olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken iki tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



DURUŞMA ERTELENDİ

İZMİR 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Nesrin Ö. ve Tuğçe A, Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. suçlamaları reddetse de Yılmazer'in avukatı Uraz'ın yanık sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da Uraz'ın ölüm sebebinin yanık kaynaklı olduğunu savunarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Hakim tanıkların dinlenmesi, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

METİN BURMALI