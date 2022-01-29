Gözü dönmüş koca 18 yıl hapis yatacak

İzmir'de 2 yıl önce boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı (24) konuşmak için çağırdığı dönercide 38 yerinden bıçaklayarak yaralayan Burak Kıncı'ya (27) verilen 18 yıl hapis cezası onandı. Olay, 3 Kasım 2020'de Karşıyaka'da meydana geldi. Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için bir dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Burak Kıncı tutuklandı. Geçen yıl Ekim ayında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs'ten indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını onadı.