‘Geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapmalıyız’

Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Okulları Genel Müdürü Bahri Kahya, eğitimin hayatın her aşamasında çok önemli olduğunu ve küçük yaşta verilen iyi bir eğitimin toplumların geleceğini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Kahya, 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü Yönetimi Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında çocukların akademik olarak güçlendirilerek geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

29 yıl boyunca İzmir'de eğitime çok önemli katkılar sunan Bornova Koleji'nin gelinen noktada 29 Mayıs Okulları çatısı altında eğitimöğretim faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatan Kahya şunları kaydetti: "Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmek için geleceğin teminatı çocuklara yatırım yapmalıyız. 29 Mayıs Okulları olarak, bu konuya çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. TÜBİTAK'ın Türkiye Milli Takımı'nda bizim çocuklarımız oluyor ve bundan sonra da olmaya devam edecekler. Gelişmiş ülkelere yetişeceksek, bunun için çok çabalamalıyız ve herkes taşın altına elini koymalı diye düşünüyoruz."

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE

29 Mayıs Okulları Genel Müdür Yardımcısı Rıza Budak da, "Türkiye Diyanet iştiraki olarak İzmir'de büyüttüğümüz heyecanı Türkiye markası yapma yolundayız. Anaokulundan üniversiteye kadar bir süreci yaşıyoruz. Seçkin, elit, başarılı, entelektüel bir ortam oluşturmuşuz. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir kültür oluşturabilmişiz. Üst segmentte kalmak çok zor. Bornova Koleji'nin aktardıklarını bütün okullarımıza taşıyacağız. Akademik olarak başarılı olmak, öğrencilerin kişisel gelişimini sağlamak zorundayız. Bizi ayrıcalıklı yapan Türkiye Diyanet Vakfı misyon ve vizyonunda oluşumuz" dedi.