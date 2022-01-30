İzmirli oyuncu hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM bir kayıp daha verdi. 1937 yılında İzmir'de doğan usta oyuncu Diler Saraç, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın anne rolleriyle tanınan yüzü Diler Saraç bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Süper Baba, Dilek Taşı, Perihan Abla, Dokunmayın Şabanıma gibi pek çok filmde yer alan ünlü ismin vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu: "Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

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