Acılı ailelerin yürek yakan isyanı

İzmir'de ormanlık alanda cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın babası Altan Kınacı, içini Yeni Asır'a döktü. Kızının parkta otururken yanına 'Ağabey' edası ile yaklaşan Taylan Özgür İmal tarafından canice öldürüldüğüne dikkat çeken baba Kınacı, "Ben 20 yaşındaki aslan gibi kızımı kaybettim. Karar duruşmasında caydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. Cezalar caydırıcı olsun ki bu tip caniler bu işlere yönelmesinler. Kızımla birlikte biz de öldük. Kızım toprağın altında, biz de üstünde ölü gibi yaşıyoruz" dedi.

22.5 YIL İSTENDİ

Geçen yıl 12 Şubat'ta kız arkadaşının yanına kalmaya giden bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, olaydan 8 gün sonra Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu. Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan zanlı Taylan Özgür İmal hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezası istendi. Kızının ortadan kaybolmadan önce evine gittiği kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra bir parkta oturup ağladığını, bu sırada da 'Ağabey' edasıyla uyuşturucudan sabıkalı Taylan Özgür İmal'in kızı Ayşe Nazlı'nın yanına yaklaştığının ortaya çıktığını anlatan baba Altan Kınacı, "Kızım son olarak Taylan'ın telefonundan arkadaşı Özlem'e mesaj atmış. Son gören kişi olan Taylan ile görüştük, 'Arkadaşına benim telefonumdan mesaj attı, sonra arkadaşım gelecek diye yanımdan ayrıldı' dedi. 'Bunları karakolda da anlat' dedim, yardımcı oldu. Halbuki kızımı öldüren soğuk kanlı katil kendisiymiş" ifadelerini kullandı.





CAYDIRICI CEZA

Kadın cinayetlerine karşı katillere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizen baba Altan Kınacı, "Başka ailelerin canları yanmaması için caydırıcı bir ceza verilmeli ki insanlar bu işlere yönelmesinler" diye konuştu.



Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisi gibi polis memuru olan Hatice Büşra Çetinkaya'yı tabancayla öldüren ve annesi Güngör Çetinkaya'yı ağır yaralayan Suat Teke için görülen 7'nci duruşmada karar çıktı. Sanık Teke, cinayetten müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken "Elinde silah gözümün içene baka baka önce kızıma ateş etti sonra bana. Sadece Kızımı değil ailemizi öldürdü" diyen anne fenalık geçirdi. Aile, cezada indirim yapılmasına isyan etti.

BİZİ DE ÖLDÜRDÜ

Olayda yaralanan ve ölümden dönen Güngör Çetinkaya, karar öncesi son sözlerini soran hakime, "Elinde silah gözümün içine baka baka önce kızıma ateş etti, sonra silahı bana doğrulttu. Silah tutukluk yapmasa ben de hayatta olmayacaktım. Olay gözümün önünden hiç gitmiyor. Bu cani sadece kızımı değil ailemizden 4 kişiyi öldürdü. Biz de yaşıyoruz sayılmaz" dedi. Sanık Suat Teke ise son sözlerinde, "Bir anlık öfkeyle hem kendimi hem de Büşra'nın ailesini perişan ettim, mesleğime yakışmayan bu eylemden dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Suat Teke'yi Hatice Büşra Çetinkaya'ya karşı işlediği kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Teke'nin aynı olayda yaraladığı Güngör Çetinkaya'ya yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs eylemi nedeniyle verilen müebbet hapis cezası ise 20 yıla indirilirken sanık kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat etti. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda anne Güngör Çetinkaya fenalık geçirdi. Yakınlarının kollarında duruşma salonundan dışarıya çıkartılan acılı anne, hastaneye kaldırıldı.

İTİRAZ EDECEK

Sanığın cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olması gerektiğini ve karara itirazda bulunacaklarını belirten baba Zekeriya Çetinkaya, "Benim kızım bundan sonra geri gelecek değil ama kadın cinayetlerinin önlenmesi açısından bir emsal olurdu" dedi.



METİN BURMALI - KAZIM YÖRÜKCE