Eski Rektör ‘rahat değilim’ deyince dava ertelendi

Ege Üniversitesi'nde, 2015'te PKK yandaşı Nurullah Semo tarafından Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan eski Rektör Candeğer Yılmaz dün mahkeme önündeydi.

Ancak Yılmaz savunmasını yaptığı sırada, Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun 'Siz bu göreve layık değilsiniz' demesi üzerine, 'Kendimi rahat hissetmiyorum' diyerek savunmasını yarıda kesti. Dava bu nedenle ertelendi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezası verilmiş, bu karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili kusuru bulunduğu iddiasıyla eski Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz, eski Rektör Yardımcısı Atilla Silkü, eski Genel Sekreter Mehmet Bülent Özkan, eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Sanık Ersin Doğer hakkında da İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.