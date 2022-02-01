İzmir’de 2 milyon liralık kaçak araç lastiği ele geçti

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde bir TIR içerisinde piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 268 adet gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı olan ağır vasıta araç lastiği geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde çevirme noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan 268 adet ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, TIR'da bulunan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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