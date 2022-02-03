ABD üniversitesine İzmirli akademisyen

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Lena Çavuşoğlu (35), ailesinin sahibi olduğu firmada çalışmak yerine 'Yurt dışında akademik kariyer yapacağım' diyerek hayallerinin peşinden gitti. İtalya ve ABD'de çift yüksek lisans yapan, doktorasını da İEÜ'de tamamlayan Çavuşoğlu, dünyanın en iyi üniversitelerinden North Carolina'da öğretim üyesi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmeye başladı. Pazarlama teorisi ve tüketici davranışları alanında ders veren Çavuşoğlu, dünyanın farklı noktalarından eğitim için ABD'ye gelen gençleri geleceğe hazırlıyor. ABD'de akademik kariyerini sürdürmeyi planladığını belirten Çavuşoğlu, "Kolayı seçmedim ve hedeflerimin peşinden gittim. Geriye dönüp baktığımda, aldığım kararın doğru olduğunu görüyorum. Bunun için mutluyum" dedi.

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