Büyükşehir’in büyük skandalı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son skandal ise, Büyükşehir'e bağlı olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde çalışan ve hakkında bıçak parası adı altında hastalardan rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılan genel cerahhi uzmanı Dr. Yıldıray Şirin, yargıya intikal eden bir şikayet sonucunda 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEFTİŞTE ORTAYA ÇIKTI

MAHKEME evrakı bu Daire Başkanlığı'na bağlı Memur Personel Şube Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği'ne ulaştı. Ancak, Şirin'in aldığı hapis cezası nedeniyle memuriyetten men edilmesi ve hastane ile ilişkisi kesilmesi gerekirken bu yapılmadı. Bu konuda hastaneye bir bildirimde de göre, arada hastaneden maaş almayı sürdüren Şirin, hastanede bir olaya karıştı. Bu sırada hakkında teftiş incelemesi başlatıldı. Yapılan incelemede Şirin'in 2 yıl hapis cezası aldığını belirten mahkeme karar evrakının Memur Personel Şube Müdürlüğü'nde bulunmasına rağmen gerekli işlemin yapılmadığı tespit edildi.

SOYER AYLARCA GİTMEMİŞTİ

BELEDİYE karıştı. Bu arada Şirin'e 2019 Nisan 2019'dan Eylül 2020'ye kadar hakkı olmadığı halde maaş ödendiği tespit edildi. Bunun yaklaşık 250-300 bin lira civarında bir paraya tekabül ettiği belirtildi. Teftiş incelemesi sırasında skandalın ortaya çıkmasıyla gerekli işlem yapıldı ve Dr. Yıldıray Şirin'in hastaneyle ilişiği kesildi. Şimdi oluşan kamu zararının Şirin veya bu ihmalde tahsil edileceği merak konusu oldu. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan ve yıkıma neden olan 6.6'lık depremin ardından hasar gördüğü için Eşrefpaşa Hastanesi içerisindeki C Blok kapatılınca birçok hizmette aksamalar başladı.

C Blok'un kapatılmasının ardından hastanede ameliyatlar uzun süre yapılamadı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu kadar hastane ile ilgili hizmetlere önem vermediği gözlenen Soyer ise hastaneye aylar sonra gitti ve ilgili bürokratlarıyla hastaneyi gezdi. Kısa sürede sorunların çözüleceğini söyledi. Ancak, yeni ameliyathane binasının yapımı konusunda henüz kamuoyuna yansıyan bir gelişme olmadı. Bu arada hastane yönetimi ameliyatları yapabilmek için Alsancak Devlet Hastanesi ile anlaştı. Ameliyatlar bu hastanede yapılmaya başlandı.

ERHAN GÜLENÇ