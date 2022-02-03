Sezen Ünlü cinayetinde kahreden iddia: Pandemi var cezanı erteleyelim

"Kızıma şiddet uygulamış. Yetmemiş kızımı ve karnındaki bebeği 16 bıçak darbesiyle öldürmüş sanığa 'pandemi var cezanı erteleyelim' denmesi beni şoke etti. Benim kızımı, karnındaki bebeği öldürdü bu adam. Kalbim paramparça oldu" dedi.

26 Mart 2021'de sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından 16 kez bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Anıl Yolum için 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık T.İ ise kuzeni olan Sezen'in gayri resmi olarak evli olduğu A.Y'den ayrıldıktan sonra 3 ay kendisiyle kaldığını belirterek, "A.Y, o dönemde sürekli rahatsız etmeye başladı. Uzaklaştırma kararı alındı. Sahte sosyal medya hesaplarından Sezen'i aramaya başladı.

Gönderdiği sesli mesajlarda küfür, hakaret ve tehdit vardı. Ben de duydum ses kayıtlarını" dedi. Sezen Ünlü'nün öldürülmeden önce maruz kaldığı şiddete ilişkin İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen darp davasında ise hakimin sözleri acılı baba Serdar Ünlü'yü şoke etti.

Duruşmada hakimin sanık Anıl Yolum'a 'pandemi var cezanı erteleyelim' dediğini iddia eden baba Serdar Ünlü "Bu adam kızıma uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almış. Buna rağmen gelmiş kızıma şiddet uygulamış. Ve daha da kötüsü kızımı 16 bıçak darbesiyle öldürmüş. Sadece kızımımı karnındaki bebeği öldürmüş ona 'pandemi var cezanı erteleyelim mi' denir mi? Duyunca şoke oldum. Kalbim paramparça oldu" dedi.

Ailesinin avukatı Ulaş Deniz Öztürk ise "Hakim aslında usül gereği sordu. Ve usulü yerine getirdi. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( HAGB) Kararı çerçevesinde bu tip davalarda hakim karardan önce sanığa usül olarak cezanı erteleyelim mi diye soruluyor. Sanık 2 senenin aşağısında hüküm alır ise hükmün ertelenmesi uygulanabilir" dedi.