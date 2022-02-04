Bu nasıl vicdansızlık!

Bornova'da Bilgisayar Programcısı Kenan Adsay (40) ile ev hanımı olan iki çocuk annesi eşi Filiz Adsay (37), oto yedek parça satan firma ile bir petrol dağıtım ve gıda şirketinin sahibi olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un Manavkuyu Mahallesi'ndeki kiralık evini, 2017 yılında tuttu. O dönem bin 250 lira ev kirası ödeyen Adsay'ın işleri, pandemide bozuldu.

EVİN GEÇİMİNİ ANNE ÜSTLENDİ

Özel sektörde çalışan ve firmalara muhasebe programı satan Adsay'ın kazancı düzensizleşince iddiaya göre ev kirasını da geciktirmeye başladı. Tüm olumsuzlukların üstüne Adsay'a geçen yıl bir de beyninde oluşan ödemden dolayı Nerö-Behçet Hastalığı teşhisi kondu. Kas ve eklemlerinde güçsüzlük meydana gelen Adsay, çalışmakta zorlanınca biri 11 diğeri de 7 yaşında olan iki kız çocuğunun annesi Filiz Adsay evin geçimini üstlenmek zorunda kaldı. Bu süreçte, iddiaya göre ev kirasının düzensiz ödenmesinden rahatsız olan İduğ, evini boşaltmaları için aileye baskı yapmaya başladı.

GECE VAKTİ KİRACIYA BASKIN

Kenan Adsay'ın Nöro-Behçet Hastalığı'na bağlı olarak 6 ay önce kemoterapi ve kortizon tedavisi görmeye başladığını ancak Mustafa İduğ'un geçen hafta evlerine gelip, kendileri ile görüşme yaptıktan sonra eşinin sağ tarafına felç indiğini anlatan eşi Filiz Adsay, "Ev sahibimiz Mustafa İduğ, geçen hafta akşam saatlerinde evimize geldi. Şok olduk. Kenan kemoterapiden geldiği için uyuyordu. Bana, 'Niye kira ödemiyorsunuz' dedi. Ben de, 'Evet biraz aksattık ama eşim rahatsız çalışamıyor. Ben ödemeyeceğiz demiyorum. Bize biraz müsaade edin' dedim" diye konuştu.

'HASTANE RAPORLARINI İSTEDİ'

İduğ'un kendilerine inanmayarak eşinin hastane raporlarını istediğini, tedavi gördüğü hastaneyi sorduğunu ve odaları dolaşıp evini kontrol ettiğini de aktaran Filiz Adsay, "Kemoterapi ilacını sevkle özel hastaneden aldığımız için bana, 'Özel hastaneye gitmişsiniz' dedi. 'Evet çünkü devlet hastanesi ücretsiz sevk etti' dedim. Bana, 'Sen dükkan kiranı nasıl ödüyorsun? Bir an önce çıkın gidin artık evimden' dedi. Bizi işlerimiz düzelene kadar bir süre idare edin' dedim. 'Beni ilgilendirmez. Sizin hastalığınız, sizin sorununuz, benim paramı ödeyeceksiniz" diyerek evden ayrıldı. İduğ'un evimize gelmesinin ardından eşimin sağ tarafına felç indi. Bu nasıl vicdansızlıktır!" ifadelerini kullandı.

ÖDEME EMRİ GÖNDERDİ

İDUĞ'A 'Kış günü ev bulup, ben nasıl taşınacağım?' dese de İduğ'un kendisini dinlemediğini ifade eden Filiz Adsay, "İduğ'un bize söylediklerini o gün siz duysanız, 'Bu nasıl vicdansızlık' dersiniz. Avukatı aracılığıyla icradan ödeme emri göndermiş. Ödeme emrinde 2020-2021 yıllarında hiç kira ödememişiz gibi gözüküyor ama biz kira ödedik ancak pandemide eşimin işleri bozulunca ödemelerimiz gecikmeli ve düzensiz oldu. Şu an bu haberden eşimin haberi yok. Sağlığının daha fazla Filiz Adsay bozulmaması için elimden geleni yapıyorum" dedi.

METİN BURMALI- ERCAN AKGÜN