  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İki kritik bölgede toplam 43 terörist öldürüldü

İki kritik bölgede toplam 43 terörist öldürüldü

4.2.2022

İki kritik bölgede toplam 43 terörist öldürüldü
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğu belirtildi. El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid'deki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için cezalandırma atışlarının yapıldığı ve en az 34 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.