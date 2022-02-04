Şehit Tarcan’ın cenazesi sonsuzluğa uğurlandı

ŞIRNAK'TA terhisine 20 gün kala, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan (27), memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Tarık Tarcan için dün Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Acılı baba Hilmi Tarcan, oğlunun fotoğrafına bakarak, asker selamı verdi. Anne Tarcan da şehit oğlunun tabutuna sarılıp, "Yavrum benim. Ah yavrum benim, nasıl bıraktın bizi?" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Tarık Tarcan'ın cenazesi, götürüldüğü Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

DİĞER