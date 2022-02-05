69 yaşındaki hasta 4. evre kanseri yendi

İZMİR Buca'da yaşayan Galip Gülen'e, geçtiğimiz yıl prostat kanseri teşhisi konuldu. Tedavi süreci esnasında Medicana Hastanesi'nde prostat ameliyatı yapıldığından haberdar olan Gülen, Ekim ayında ameliyat masasına yattı. Kanserin dördüncü evresindeyken bıçak altına yatan Galip Gülen, burada başarılı geçen operasyon ve kemoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tekerlekli sandalye ile hastaneye geldiğini belirten Gülen, 54 kiloya düştüğünü fakat kanseri 3 ayda yenerek iyileştiğini söyledi. Gülen, "Şu an en az 3 - 4 kilometre yürüyebiliyorum. Oğlumun evi 4'üncü katta ve 60 merdiven çıkılıyor. Rahatlıkla, yardım almadan çıkabiliyorum" dedi.

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