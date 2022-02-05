“CHP’li belediyeler ajitasyonu bırakıp iş yapsın”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Buca'da 'Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme toplantısı' gerçekleştirdi. Eski ve yeni il, ilçe başkanı, yöneticileri ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin gündeminde, teşkilat çalışmaları ve CHP'lilerin "Engelleniyoruz" söylemleri vardı. İzmir örneklerini sıralayarak verdikleri destekleri hatırlatan Sürekli, "Bunların klasiği artık bu. Ne zaman bir işe başlayamasalar, bir işi bitiremeseler ya da ellerine yüzlerine bulaştırsalar aynı klasik söyleme sığınıyorlar. Belediyelerin katkı payı artışları ortada; Buca Metrosu, Yeşillik Caddesi, Özkanlar Pazaryeri, Buca Cezaevi için verdiğimiz destekler ortada. Bıraksınlar artık bu ajitasyonu demagojiyi, iş yapsınlar!" ifadelerini kullandı.

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