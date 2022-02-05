Rüşvetçi doktora ödül gibi atama

Eşrefpaşa Hastanesi'nde hastalardan bıçak parası adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılan genel cerrahi uzmanı Dr.Yıldıray Şirin'in evraklarının İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 1.5 yıl işleme konulup memuriyetten men edilmemesiyle ilgili Yeni Asır'ın yaptığı haber geniş yankı uyandırdı.

Şirin'e Nisan 2019 - Nisan ve Eylül 2020 arasında bu şekilde 250-300 bin liralık ödeme yapıldığı ifade edilirken, skandal daha da büyüdü. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından aldığı ceza nedeniyle belediyenin Eşrefpaşa Hastanesi'yle ilişiği kesilen ve memuriyetten men edildiği belirtilen Şirin'e Büyükşehir'de yine birilerinin sahip çıktığı anlaşıldı. Şirin'in Eşrefpaşa Hastanesi'nden çıkarıldıktan sonra şimdi de Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vapurlarını işleten İZDENİZ A.Ş'de işyeri hekimi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

AYLARCA İŞLEME KONMADI

Dr. Yıldıray Şirin ile ilgili ilk skandal Büyükşehir'e bağlı olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda yaşandı. Hakkında bıçak parası adı altında hastalardan rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılan Şirin, yargıya intikal eden bir şikayet sonucunda 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme evrakı bu Daire Başkanlığı'na bağlı Memur Personel Şube Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği'ne ulaştı. Ancak Şirin'in aldığı hapis cezası nedeniyle memuriyetten men edilmesi ve hastane ile ilişkisi kesilmesi gerekirken bu nedense aylarca yapılmadı. Bu konuda hastaneye bir bildirimde de bulunulmadı.

TEFTİŞTE ORTAYA ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre hastaneden maaş almayı sürdüren Şirin, hastanede bir olaya karıştı. Bu sırada hakkında teftiş incelemesi başlatıldı. Yapılan incelemede Şirin'in 2 yıl hapis cezası aldığını belirten mahkeme karar evrakının Memur Personel Şube Müdürlüğü'nde bulunmasına rağmen gerekli işlemin yapılmadığı tespit edildi. Belediye karıştı. Bu arada Şirin'e 2019 Nisan 2019'dan Eylül 2020'ye kadar hakkı olmadığı halde maaş ödendiği kaydedildi. Bunun ortaya çıkmasının ardından Şirin'in Belediye Eşrefpaşa Hastanesi'yle ilişiği kesildi. Şirin, şimdi de Büyükşehir'e bağlı İZDENİZ şirketinde ortaya çıktı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

ŞİRİN'İN İZDENİZ'de çalışmaya devam ettiği ihbarı üzerine Yeni Asır, İZDENİZ görevlilerine Şirin'le görüşebilmek için not bıraktı. Bunun ardından Yeni Asır'a ulaşan Yıldıray Şirin, hakaretlerde bulundu. "Memuriyetten men edilmişsiniz, şimdi de İZDENİZ'de görev yapıyormuşsunuz" şeklindeki sorumuz üzerine, "Çıkarıldıysam ne olmuş? 30 sene hekimlik yaptım orada, binlerce insanın ameliyatını yaptım. Ben orada kumpasa kurban gittim. Belediyenin bana açtığı para davasını da kazandım. O davaları kazandım ben. Görevime de döneceğim, ama tabii Eşrefpaşa Hastanesi'ne dönmeyeceğim" diye konuştu. "Davaları kazandıysanız o evrakları gönderin, onu da haber yapalım. Siz memuriyetten men edildiniz ve şimdi yine belediyede çalışıyorsunuz" dememiz üzerine ise Şirin, "Memuriyetten men edildiysem siz de kına yakın o zaman" sözleriyle hakaretlerine devam etti.

ERHAN GÜLENÇ