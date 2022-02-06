Cemil Tugay’ın ‘Tek adam’ sözlerine AK Parti’den tepki

KARŞIYAKA Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hükümetle ilgili eleştirilerine AK Partili Ahmet Uğur Baran, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Başkan Tugay'ın "tek adam rejimi" sözlerini eleştiren Baran, "Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Tesisler, İç Denetim, Teftiş Kurulu, Özel Kalem, Zabıta, Hukuk İşleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler'den oluşan 10 müdürlüğü kendine bağlayan Sayın Tugay, bir çıkış yapmış. Tek adamlıktan bu kadar haz alırken, böyle açıklama yapmak gaflettir. Buna son vermek için adım atmak sizin elinizde" dedi.

DİĞER