Dağdan kopan dev kaya parçası yola düştü

İZMİR Tire'de, facianın eşiğinden dönüldü. Güme dağı, Yenişehirköyü kırsalında meydana gelen heyelanda yola düşen dev kaya parçası belediye iş makineleri tarafından kaldırıldı. Koyuncu yaylası mevkiindeki dün sabah saatlerinde günlerdir yağan yağmur nedeniyle gevşeyen zeminden kopan dev kaya parçası büyük bir gürültüyle yola düştü. Olay esnasında yoldan geçen herhangi bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen Tire Belediyesi'ne bağlı ekipler dev kaya kütlesini uzun uğraşlar sonucu kaldırarak yolu trafiğe açtı. ■ NADİR UYSAL

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