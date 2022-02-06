Muharrem İnce’den Şükürer’e sert tepki: Bunu söyleyenin kendi cibilliyeti problemlidir

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programında basın mensuplarıyla buluştu. İzmir'de bir otelde düzenlenen kahvaltıya Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, PM üyesi Asuman Ali Güven ve Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı da katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu eski başkanı Sıtkı Şükürer'in muhacirlere yönelik sözlerine tepki gösterdi. İnce, "Bu tartışmalara girenlerin cibilliyetinde problemler vardır" açıklamasını yaptı.

"ATATÜRK'E DE HAKARET"

ŞÜKÜRER'İN sözlerini edepsizlik olarak değerlendiren İnce, "Zaman zaman birileri göçmenler üzerinden laf ederler. Bu densizler, edepsizler... Bir, Atatürk'e hakareti böyle ederler. Bunların bazıları solcu, bazıları dinci görünümündedir. Ama ortak noktaları Atatürk'e hakaret etmek için bu söylemleri kullanmaları. İkincisi, bunlar cahildir. Osmanlı bir Anadolu devleti değildir. Bir Balkan ve Avrupa devletidir. Yatırımlarını oraya yapmıştır. Dolayısıyla ecdadın yatırımları Avrupa'dadır. Üçüncüsü, bu tartışmalara girenlerin cibilliyetinde problem vardır" diye konuştu. Seçimlerde bir ittifaka katılıp katılmayacakları sorusunu da yanıtlayan İnce, "Biz tek başımıza seçime gireceğiz. Bir parti 20 yıldır iktidarsa ve onu yenmek için 7-8 parti bir araya geliyorsa tek yolları budur demektir. Demek ki başka çözümleri yok" ifadelerini kullandı.

'BENİ ENGELLİYORLAR DİYEREK BECERİKSİZLİĞİ KAPATAMAZSINIZ'

MUHARREM İnce, konuşmasında CHP'li yerel yönetimlerin 'engelleniyoruz' siyasetine de tepki gösterdi. İnce, "Beni engelliyorlar diyerek beceriksizliği kapatamazsınız. İş yapacaksın. İktidar seni engellese bile bunun arkasına sığınmamalısın" ifadelerini kullandı