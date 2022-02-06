Zeki Hozer üçlemenin ilk kitabını imzaladı

25 yıldır doktorluk yapan İzmir Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Zeki Hozer, ikinci kitabı "Sabetay Sevi" için imza günü düzenledi. Alsancak Yakın Kitabevi'nde gerçekleşen etkinliğe, Hozer'in meslektaşları ve sevenleri katıldı. İzmir üçlemesi olarak hazırlanan kitapların ilkini çıkardığını belirten Hozer, "İzmir'in üç figür ismi var; Musevilik'te Sabetay Sevi, Hristiyanlık'ta Aziz Polikarp ve Müslümanlık'ta da Şeyh Bedreddin. Her birini anlattığım bir üçlemede hazırladım. İlkini bugün okuyucularımızla buluşturduk. Kalan 2 kitap dizgi aşamasında, yıl sonuna kadar onlar da çıkmış olacak" dedi. ■ ERCAN AKGÜN

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