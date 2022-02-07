İzmirliler güneşli havanın tadını çıkardı

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkili olurken, dün sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı İzmir'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Ocak ayının son döneminde soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte, güneşin yüzünü göstermesinden faydalananlar sahil bandındaki yeşil alanlara ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar deniz kıyısında yürüyüş yaparken, bazıları da bisikletlerle gezdi. Çocuk parkları da çocuklarını eğlendirmek isteyen ailelerle doldu. Denize yakın noktalardaki kafelerde de yoğunluk gözlenirken kamp sandalyesi getirenler çimlerin üzerinde sohbet etti. Yoğunluğun en fazla gözlemlendiği noktalardan Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde sokak sanatçıları seslendirdikleri şarkılarla alandakilere adeta açık hava konseri sundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de güneşli havanın bugün ve salı günü yerini sağanağa bırakması, hava sıcaklığının hafta boyunca 10 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.