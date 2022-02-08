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İzmir'de korkunç cinayet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde Hüseyin K.'yı (55), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu Bahri K. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine eve gelen polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

DHA

08.02.2022, 08:50

İzmir’de korkunç cinayet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 08.15 sıralarında Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç polis ekiplerince gözaltına alındı. Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.