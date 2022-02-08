Otizmli Kağan dinleyenleri büyüledi

GÖNÜLDAŞ Kültür ve Sanat Derneği'nin Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte, 12 solist birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Gecenin en ilginç bölümü ise otizmli Kağan Seçkin Biçmen'in (15) sahneye çıktığı anlar oldu. Çocukluğundan beri özel eğitim alan ve kendisiyle aynı özellikte olan diğer gençlere nazaran büyük ilerleme kaydeden Kağan, "Asla Vazgeçemen" adlı parayı seslendirerek, dinleyenleri hayran bıraktı. İlk kez tek başına şarkı söyleyen Biçmen, başarılı sahnesiyle herkesi büyüledi. ■ ERCAN AKGÜN

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