Papazın yalanları

Türkiye'de teröre destek vermek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve serbest kaldıktan sonra ülkesine dönen ABD'li ajan papaz Andrew Craig Brunson, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına verdiği röportajla yeniden gündeme geldi. Brunson'ın İzmir'deki kilisesinin yönetiminde bulunan Y.T, papazın açıklamalarını Yeni Asır için değerlendirdi. Ajan papaz Brunson'ın bahsettiği konuların çoğunda yanlış bilgi verdiğini dile getiren Y.T, "Gerçekleri çarpıtarak yalan söylüyor" dedi.

İZMİR'İ CHP YÜZÜNDEN SEÇTİ

Brunson'ın Türkiye'ye gelişiyle ilgili net bilgilerin olmadığını söyleyen Y.T, "1993 yılının başlarında İstanbul'a gelmiş, 2000 yılında da İzmir'e. Bu yedi yıl İstanbul'da ne yaptı kimlerle bağlantılıydı bilinmiyor. İsa'yı anlatmak için geldiğini söylemiş ama asıl amacı CHP'yi ele geçirmek. Zaten bakın partinin bütün kadrolarının değişmesi o varken oldu. 'Neden İzmir' sorusunun altında da bu var zaten. Çünkü İzmir'de CHP kazandı. CHP'nin olduğu yerde daha rahat hareket etmek, partinin gücünü arttırmak ve CHP'ye direkt nüfus etmek amacı var" dedi. "Örneğin o dönemde Hasan Yaman vardı CHP'de. Onu yardımcısı yapmıştı, o kiliseyi ona bıraktı. Dirilişi kurdu. O süreçte Deniz Baykal'n kaseti patladı. Kılıçdaroğlu Genel Başkan oldu.

Kendi kurduğu Diriliş kilisesi CHP'nin pusulası gibi. Orada partide görevli olmasalarda çok etkin isimler vardı. İzmir Nato karargahındaki subaylar gidip geliyordu. Ayrıca Papaz Brunson'la birlikte CHP'de hristiyanlar ikiye bölünmüştü, HDP'ye hoş görülü olanlar olmayanlar diye. Bu konuyu kabul ettiremedi papaz hepsine" dedi. Papaz Brunson'ın buz gibi ajanlık yaptığını ve terör bağlantıları ile deşifre olduğunu belirten Y.T, "Casuslukla suçlandığı sorulara gülünç cevaplar veriyor. 'Hiç tanışmadığım kişiler suç attı' demiş. Kendisi ile ilgili söylenen herşey doğru. İnanç tuzağı ile casusluk yaptı. Onun çevresindeki tüm işadamları onun emrindeydi bunu herkes biliyor" diye konuştu.

BARAN KORKMAZ'I TANIYOR

Brunson'ın verdiği röportajda Baran Korkmaz sorusuna da değinen Y.T, "Baran Korkmaz'ı soruyorlar, 'Tanışmadım' diyor. Sonra 'Evime geldi' diyor saçmalıyor. Buz gibi tanıdığını ve arasının iyi olduğunu biliyorum. Yalan söylüyor" şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ OYUNU ÇEVİRDİ

"DİRİLİŞ Kilisesi'ni kurarak HDP'yi de ele geçirmek istedi" diyen Y.T, "Bu da PKK'yı ele geçirmek anlamına geliyor. PKK oluşumu kurarak kendileri gibi insanları çoğaltmak olacaktı. Belki başaracaktı ve Türkiye buna bir yerde 'dur' dedi. Hem yurt içi hem yurt dışında örgüte yönelik mücadele başladı. Duruşmalarda sürekli psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti, ağladı. Ama hiçbir şey olmamış gibi gülerek gitti. Her türlü oyunu çevirdi. Ekonomik yaptırımlar, ambargolar, Bakanlara uygulanan yaptırımlar" dedi.

"SINIRSIZ PARA KAYNAĞI VARDI"

TÜRKİYE'DE yaşarken ajan Papaz'ın para kazanmak ya da ev geçindirmek gibi bir derdinin olmadığını söyleyen Y.T, "Bütün işi casusluktu. Amerika'ya, Avrupa'ya Türkiye içinde çeşitli illere gidip geliyor. Maddi olarak geniş bir güce sahip bitmeyen bir kaynak söz konusu. Kilisede paralel bir terör yapısı kurdu. Atadığı sözde Kürt Papazı sosyal medyada PKK propagandası yapmaya devam ediyor. Burada zarar gören inancı benimsemiş masum insanlar" dedi.

ŞENOL KANTÜRK