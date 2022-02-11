3 partiden Ayşenur Arslan’ın skandal sözleri için suç duyurusu

Son dakika... AK Parti, MHP ve BBP, Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik skandal açıklamaları nedeniyle Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ARSLAN'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Arslan'ın skandal açıklamasıyla ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.



KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: ŞANLI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. Cahillikle konuşmak olmaz.