Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü’de yeni gelişme! AK Partili Dağ duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 milyon lira hibe desteğinde bulunduğu "Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına geçildiğini duyurdu.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de hayata geçirilecek teknoloji üssünün küresel ölçekte bir niteliğe sahip olacağını belirtti. Proje ile kentin ulusal ve uluslararası yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacağını aktaran Dağ, ayrıca binlerce kişiye de istihdam sağlanacağını aktardı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin fizibilite ve hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Hem İzmir milletvekili olarak hem de yürütmekte olduğumuz 'Milli Teknoloji Hamlesi' konusunda milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluk gereği, şehrimizden ve bilim insanlarımızdan gelen her türlü talebin yerine getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e layık bir teknoloji üssünü şehrimize ve ülkemize kazandırmak için titizlikle çalışıyoruz. Bakanlığımız teknoloji üssü için 10 milyon lira kaynak aktardı. Proje ihale aşamasına geldi, bununla ilgili çalışmalara başlandı. Sürecin hızlanmasına vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkürlerimi iletiyorum."