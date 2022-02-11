Bizi bıçaklamasın diye kalın giysiler giyiyorduk

İzmir'in Buca ilçesinde, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Vural (59), duruşmadaki savunmasında, "Bizi uyuşturucu mahvetti. Ben çok hatalıyım. Kızımın uyuşturucu kullandığını geç anladım" dedi. Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Eve giden ekipler cansız bedenini buldukları Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

3 SANIĞA CEZA İSTENDİ

Eşi Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural (25) ile birlikte gözaltına alınan Ayşe Vural, tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

10 KEZ İNTİHARI DENEDİ

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba Saffet Vural ile kardeş Ömer Vural dün hakim karşısına çıktı. Savunmasında hayatlarını uyuşturucunun mahvettiğini belirten Ayşe Vural, "Olaydan 10 ay önce beni dövdü. 'Sakinleşsin' diye elini tuttum, öptüm. Ona hasta gibi bakıp tedavisi için hep uğraştık. Bizi uyuşturucu mahvetti. Ben çok hatalıyım. Kızımın uyuşturucu kullandığını geç anladım. Sürekli halüsinasyon görüyordu. Eşim ve ben vücudumuza çatal ya da bıçak sokabilir diye kalın giyiniyorduk. Evde her şeyi kırdığı için plastik kullanıyorduk. 5'i kayıtlı olmak üzere 10 kez intihara kalkıştı" dedi. Duruşma ertelendi.