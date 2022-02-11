Depremde yakınını kaybeden mağdurlar ‘ADALET’ talep etti

İZMİR'DE 6.6'lık depremde 10'u çocuk 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ile ilgili davada, bir mağdur avukatı tarafsızlığını yitirdiğini iddia ederek 'Mahkeme heyetinin reddi' talebinde bulundu. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikisi tutuklu 7 kişinin yargılandığı dava yine gergin geçti. Önceki duruşmada iki sanığın tahliye edildiğini, teknik hatalar yapıldığını, SEGBİS kayıtlarının düzgün tutulmadığını iddia eden mağdur avukatının heyetin reddi talebi üzerine dosya 6. Ağır Ceza'ya gönderildi. Dün yapılan duruşmaya ölen diş hekimi kızı Zarife Doğan'ın fotoğrafı ve hatıra kalan eşyaları ile gelen baba Kamil Doğan, sanıklarca binanın çürük olduğunun bilindiğini ancak bunu bilmeyen kızı ve arkadaşlarının göz göre göre ölüme gittiğini aktardı.

MAHKEME ARTIK HÜKÜM VERSİN

Depremde annesi Arife Yücel, kızları Diren ve Feda ile yeğenleri Lena ve Vera Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel ile eşi Emine Toklu Yücel, talebe isyan ederken, "Sanıklar binanın depremde hasar alıp güçlendirildiğini söylemedi. Felaket yaşandı ama karar yok. Avukatımız 'reddi hakim' talebinde bulunmadığı halde tutanaklara tam tersi geçiriliyor. Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor" diye konuştu. Avukat Melike Göker ise, "Mahkemenin tarafsızlığının zedelendiğini düşünmüyoruz. Mahkeme artık hükmü vermelidir" ifadelerini kullandı. ■ METİN BURMALI