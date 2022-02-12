  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İnsan yüzlü çömlek meraklılarını bekliyor

İnsan yüzlü çömlek meraklılarını bekliyor

12.2.2022

İnsan yüzlü çömlek meraklılarını bekliyor

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, Erken Tunç Çağı'na ait, dua eden kişinin siluetinin tasvir edildiği kireç taşından yapılmış 5 bin yıllık tarihi stel (levha) ile üzerinde insan yüzü betimlemesi bulunan 4 bin yıllık pişmiş toprak çömlek, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, "Stel, düşmana karşı savunma amaçlı bir ritüeli gösteriyor. Bu eser, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı caydırıcı olması için sur duvarının kapısında kullanmış olabilir" dedi. Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural ise pişmiş çömleğin buğday tohumu veya kutsal sıvıların saklanması için tören kabı olarak kullanıldığını düşündüklerini belirtti.