İnsan yüzlü çömlek meraklılarını bekliyor

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, Erken Tunç Çağı'na ait, dua eden kişinin siluetinin tasvir edildiği kireç taşından yapılmış 5 bin yıllık tarihi stel (levha) ile üzerinde insan yüzü betimlemesi bulunan 4 bin yıllık pişmiş toprak çömlek, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, "Stel, düşmana karşı savunma amaçlı bir ritüeli gösteriyor. Bu eser, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı caydırıcı olması için sur duvarının kapısında kullanmış olabilir" dedi. Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural ise pişmiş çömleğin buğday tohumu veya kutsal sıvıların saklanması için tören kabı olarak kullanıldığını düşündüklerini belirtti.