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İzmir'deki okul servisi denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

Jandarma ekipleri İzmir'de okulr servislerine yönelik denetim uygulaması yaptı. Deneitmlerde 297 sürücüye ceza kesildi. Çok sayıda araç trafikten men edilirken, toplamda bin 414 servis aracının denetlendiği öğrenildi.