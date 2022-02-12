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Haberler İzmir İzmir'deki okul servisi denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

İzmir'deki okul servisi denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

Jandarma ekipleri İzmir'de okulr servislerine yönelik denetim uygulaması yaptı. Deneitmlerde 297 sürücüye ceza kesildi. Çok sayıda araç trafikten men edilirken, toplamda bin 414 servis aracının denetlendiği öğrenildi.

İHA

12.02.2022, 12:01

İzmir’deki okul servisi denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

İzmir'de okul servislerine yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 297 sürücüye ceza kesildi; 48 servis aracı trafikten men edildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve öğrenci servislerinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde bin 414 servis aracında denetim yapılırken, kurallara uymayan 297 şoföre toplam 107 bin 580 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 48 servis aracı trafikten men edildi.