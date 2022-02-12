Termal kamerada görünmeyen kamuflaj yaptılar

EGE Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (TEKAUM) Müdür Yardımcısı ve Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Taner Özgüney, üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Özgüney, ziyarette TÜBİ- TAK'ın destek verdiği Orta ve Uzun Dalga Kızılötesi Bölgesi'nde Tespit İmkanı Azaltılmış Askeri Kamuflaj Yapılarının Geliştirilmesi Projesi'ni anlattı. Özgüney, "Düşük emistivite değerine sahip, vücut sıcaklığını tekstil yüzeyi içerisine tutarak personel güvenliği ve konforunun sağlanabileceği, termal kameralar tarafından tespit imkanı azaltılmış askeri ürünler ortaya çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Rektör Budak da TÜBİTAK'a en fazla proje yapan üniversiteler arasında yer aldıklarını kaydetti.