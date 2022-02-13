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Haberler İzmir İzmir'de dev operasyon! Bakan açıkladı: 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

İzmir'de dev operasyon! Bakan açıkladı: 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş İzmir'de gümrük ekiplerinde yapılan operasyonun detaylarını paylaştı, 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaronun ele geçirildiğini bildirdi.

AA

13.02.2022, 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022, 15:48

İzmir’de dev operasyon! Bakan açıkladı: 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."