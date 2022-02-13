İzmir’de dev operasyon! Bakan açıkladı: 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekiplerince, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Bu başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."