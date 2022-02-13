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Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan suçüstü baskın! Utançtan yüzlerini gizlediler

İzmir'de jandarmadan suçüstü baskın! Utançtan yüzlerini gizlediler

Son dakika... İzmir Bornova'da jandarmanın baskını sonucu bir mekanda kumar oynarken suçüstü yakalanan 34 kişiye binlerce lira ceza kesildi. Tombala oynanmasında kullanılan 3 materyal ise işletme sahibinin rızası ile muhafaza altına alındı.

İHA

13.02.2022, 13:27

İzmir’de jandarmadan suçüstü baskın! Utançtan yüzlerini gizlediler

İzmir'in Bornova ilçesinde tombala kumarı oynayanlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü basıldı. 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı, ifadesi alınan işletme sahibi serbest bırakıldı.



İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 34 şahsın tombala kumarı oynadığı işletmeye baskın yapıldı. Tombala oynayan 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili "Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi İ.A.'nın ifadesi alındı, ifadesinin ardından şahıs serbest bırakıldı. Tombala oynanmasında kullanılan 3 materyal ise işletme sahibinin rızası ile muhafaza altına alındı.