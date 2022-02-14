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Haberler İzmir Kursiyerlerden aşk dolu pasta

Kursiyerlerden aşk dolu pasta

14.2.2022

Kursiyerlerden aşk dolu pasta

BORNOVA Belediyesi'nin Altın Bilezik Projesi kapsamında vatandaşlara meslek edindirmek için düzenlediği Pastacılık Kursu'na katılan kursiyerler, 3.5 ay süren eğitimlerin sonunda uluslararası geçerliliğe sahip kalfalık belgesini almaya hak kazandı. Eğitimlerde kurabiye ve pasta yapımını öğrenen kursiyerler 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel çalışma yaptı. Güne özel tasarladıkları pasta ve kurabiyeleri kırmızı, beyaz, pembe şeker hamuru ve soslarla süsleyen kursiyerlerin hazırladığı konsept kurabiyeler, 14 Şubat Pazartesi günü Küçük Park'ta vatandaşlara dağıtılacak.