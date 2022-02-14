Tesslift yönteminin mucidi İzmirli doktorlarla buluştu

Yaz gençleştirmede uygulanan 'Tesslift' yönteminin mucidi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. James Kim, İzmir'de ilk kez estetik cerrahlar ve dermatologlarla bir araya geldi. Medikal Estetik Hekimi Osman Baş'ın sahibi olduğu Özel Mayasante Polikliniği'nde düzenlenen eğitimde konuşan Koreli doktor Kim, hekimlere hem kendi yöntemi hakkında uygulamalı bilgiler verdi hem de merak edilen soruları yanıtladı. Dünya genelinde 20 yıldır ip askılama işleminin yapıldığını söyleyen Dr. Osman Baş, Dr. Kim'in 12 yılda geliştirdiği şu anki sistemin en iyi yöntem olduğunu vurguladı.



3. JENERASYON İPLER

EN son teknoloji olarak uygulanan 3. jenerasyon olan bu iplerin en büyük özelliğinin iç içe geçmiş iki sistemi gibi olduğunu belirten Dr. James Kim, "İç kısımda, üzerinde 360 derece çepeçevre yerleşmiş zıt yönlere bakan kılçıkların bulunduğu ip ve bunun çevresinde tıpkı bir file şeklinde koruyucu kılıfa benzeyen tübüler file yapısında ikinci bir ip bulunur. İç kısımda yer alan kılçık kılçıklı ip, güçlü bir askılama ve tutunma sağlarken, dış kısımdaki file yapısı ise cildin temas yüzeyini artırır. Böylece daha fazla kolajen üretimi sağlar. İpler, eriyebilen ve erimeyen olarak iki gruba ayrılır. Eriyebilen iplerin etkisi ortalama 2 yıldır" şeklinde açıkladı.

■ ERCAN AKGÜN