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Haberler İzmir Çiğli Tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafiğe ayar! Aylarca sürecek...

Çiğli Tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafiğe ayar! Aylarca sürecek...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Nazım Hikmet Ran Bulvarı’nda trafik akışı değişecek. Bulvarın Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne giden bölümü yarından (16 Şubat 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı karşı şeritten geliş ve gidiş olmak üzere çift yönlü sağlanacak. Çalışmanın 4 ay sürmesinin planlandığı bildirildi.

15.02.2022, 10:29

Çiğli Tramvay hattı çalışmaları nedeniyle trafiğe ayar! Aylarca sürecek...

Çiğli Tramvay Hattı'nın yapımı kapsamında Nazım Hikmet Ran Bulvarı'ndaki ray döşeme çalışmaları nedeniyle trafik akışı değişecek. 4 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde bulvarın Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne giden bölümü yarından (16 Şubat 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Çift geliş, çift gidiş olarak hizmet veren bulvarın bu bölümünün trafiğe kapatılması ile trafik akışı karşı şeritten tek geliş tek gidiş olarak çift yönlü sağlanacak. Yolun karşı tarafındaki imalatlar tamamlandığında orta refüjün her iki tarafında ikişer şerit trafik akışı tekrar sağlanacak.

Ray döşeme çalışmaları nedeniyle orta refüjde bulunan ağaçlar sökülerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da bulunan fidanlığına götürülecek. Çalışmaların bitmesiyle birlikte yeniden hat çevresindeki uygun yerlere dikilecek.

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