Fırat Çakıroğlu davasında rektör ve dekana para cezası

İZMİR'DE Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü, genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'in yargılandığı davada karar açıklandı. Yılmaz ile Doğer'in "görevi ihmal" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı belirtilerek, sanıkların bu suçtan 10'ar ay hapis cezası almasına karar verildi. Cezaları 8 ay 10'ar güne indiren hakim, bu cezaların 250'şer gün adli para cezasına çevrilmesini ve 20 biner lira olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Özkan ve Silkü ise beraat etti. Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, "Ceza içimizi ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

DİĞER